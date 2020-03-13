Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге отменена из-за коронавируса
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была пройти в апреле в Страсбурге, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в Европе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, журналистам в пятницу сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах. Решение принято на уровне руководства Советы Европы", - сказал он. "Меры безопасности прежде всего", - добавил депутат.
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