Весенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге отменена из-за коронавируса

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая должна была пройти в апреле в Страсбурге, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в Европе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, журналистам в пятницу сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах. Решение принято на уровне руководства Советы Европы", - сказал он. "Меры безопасности прежде всего", - добавил депутат.