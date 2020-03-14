Футболист "Падеборна" Килиан сдал положительный тест на коронавирус

Защитник немецкого футбольного клуба "Падеборн" Лука Килиан сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Килиан стал первым футболистом в высшем дивизионе чемпионата Германии, у которого обнаружили коронавирус. Последние шесть недель защитник не находился в расположении команды, так как проходил восстановление после травмы. Ранее пресс-служба клуба сообщала, что на наличие инфекции проверяют главного тренера Штеффена Баумгарта. Результаты его теста пока неизвестны.

"В субботу все футболисты и сотрудники клуба пройдут тестирование на коронавирус. Здоровье игроков и работников команды остается для нас главным приоритетом. Мы приложим все усилия, чтобы оказать им необходимую поддержку и медицинскую помощь", - сказал спортивный директор "Падеборна" Мартин Прцондционо.

В Германии заразились коронавирусом свыше 2 тыс. человек. В пятницу президиум Германской футбольной лиги принял решение приостановить чемпионат страны с 17 марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли, в России зарегистрировано 45 случаев заражения.