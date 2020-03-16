В Норвегии будут отправлять на карантин всех возвращающихся из-за рубежа

Правительство Норвегии приняло решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто возвращается в страну после пребывания в любом другом государстве из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном вечером в воскресенье на сайте правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее на тех, кто возвращался из Швеции и Финляндии, 14-дневный карантин не распространялся. "Обязанность отправляться на карантин касается всех, кто прибывает в Норвегию. Эти изменения вступают в силу с 17 марта. Это означает, что те, кто приезжает из Швеции и Финляндии 17 марта или позже, должны [также] уйти на карантин, если они хотят находиться в Норвегии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, жителям страны также нельзя будет находиться в загородном доме, расположенном не в том регионе, где они официально проживают и зарегистрированы. За грубое нарушение карантина, изоляции и других предписаний правительства, согласно сообщению кабмина, предусмотрены санкции - штраф или тюремное заключение на срок до шести месяцев. Новые меры норвежских властей действуют до 1 апреля с возможностью продления.

Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Норвегии по состоянию на воскресенье достигло 1077. Правительство из-за ситуации с коронавирусом заявило, что не будет пускать в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство. Кроме того, страна вводит временный погранконтроль на границах внутри Шенгена.

В четверг в Норвегии была зафиксирована первая смерть пациента от коронавируса, всего умерших уже трое. Первый случай заражения выявили в конце февраля. В стране по решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.