Франция закроет суды на фоне коронавируса

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ объявила о закрытии всех судов во Франции с понедельника за исключением тех, которые ведут "важнейшие судебные процессы". Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Monde.

Число заразившихся коронавирусом во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов.

Министр отметила, что "желательно, насколько возможно, отменить проведение заседаний, принимая во внимание риск заражения присяжных заседателей и общественности". В нем указывается, что "судебные процессы могут быть отложены в пределах разумного срока и с соблюдением сроков предварительного заключения".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.