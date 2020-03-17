ЦИК Сербии отложил парламентские выборы из-за коронавируса
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Сербии приняла решение из-за коронавируса о прекращении подготовки к парламентским выборам до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Прекращается вся предвыборная деятельность по проведению выборов народных депутатов <...>, назначенных на 26 апреля. Предвыборная деятельность продолжится после прекращения чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.
Решение ЦИК означает, что после завершения режима чрезвычайной ситуации будут назначены новые сроки выборов.
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