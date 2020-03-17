Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 225 человек

Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 225. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник республиканский департамент здоровья.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 225 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено 1625 тестов на коронавирус. Большинство случаев заболевания протекают в легкой форме, почти все пациенты находятся на домашнем лечении. Госпитализированы два человека, один из которых в Пярну, второй - в Тарту. Оба пациента находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса объявило о введении в стране с понедельника чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Чрезвычайное положение также предписывает закрыть тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры и детские игровые комнаты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.