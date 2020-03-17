Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.

На настоящий момент, по данным института, который входит в структуру минздрава и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране, в Германии подтверждено 6012 случаев заражения коронавирусом и 13 смертельных исходов. По данным Университета Джона Хопкинса, соответствующие показатели на вторник составляют 7,2 тысячи случаев и 17 скончавшихся.

"Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60-70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", - заявил он на пресс-конференции во вторник.

Он добавил при этом, что появление вакцины или любая "интервенция" в ход пандемии полезны. "Чем раньше будет вакцина, тем раньше можно будет ограничить эту пандемию. Но это даже когда будет вакцина, это не значит, что все будут вакцинированы, что будет связано с количеством вакцины", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.