Британцам рекомендовали не ездить за границу в течение 30 дней

МИД Великобритании рекомендует британцам воздержаться от любых поездок за границу, кроме необходимых, в ближайшие 30 дней в связи с пандемией коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник, выступая в парламенте, глава ведомства Доминик Рааб.

"Учитывая, что многие страны закрыли границы, мы теперь рекомендуем всем британцам воздерживаться от любых поездок за пределы Великобритании по всему миру, пока в течение 30 дней, но мы будем следить за ситуацией. Рекомендация вступает в силу немедленно", - сказал Рааб.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.