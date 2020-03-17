Число жертв коронавируса в Германии достигло 23 человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии приблизилось к 8,6 тысячи, 23 человека скончались, сообщает во вторник агентство DPA со ссылкой на собственные подсчеты, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным DPA, большего всего случаев зафиксировано в Северном Рейне - Вестфалии - более 3,3 тысяч. В Баварии и Баден-Вюртемберге более тысячи в каждом регионе. Среди 23 жертв коронавируса - два туриста, скончавшихся в Египте.

Институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава, во вторник сообщал данные по состоянию на понедельник - чуть больше 6 тысяч погибших и 13 погибших. Глава Института Лотар Вилер заявлял, что официальные данные отличаются от данных частных структур, занимающихся подсчетом, потому что Институт принимает только данные от официальных ведомств здравоохранения, что в силу бюрократических процедур подразумевает временной лаг. Кроме того, в Институте исходят из того, что около половины случаев заражения остаются "незамеченными".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.