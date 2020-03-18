В Португалии число зараженных коронавирусом приблизилось к 450

Европа 18 марта 2020 10:18 (UTC+04:00)
В Португалии число зараженных коронавирусом приблизилось к 450

Число случаев заражения коронавирусом в Португалии приблизилось к 450. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось о 331 заболевшем.

По данным Минздрава, число официально подтвержденных случаев заражения достигло 448. Летальных исходов от COVID-19 на настоящий момент в стране не зафиксировано.

Отмечается, что наибольшее количество случаев - 196 и 180 - зарегистрированы соответственно в северном регионе страны и в центральном регионе, где расположена столица.

Что касается возрастного диапазона, то чаще болеют люди в возрасте от 30 до 59 лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.

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