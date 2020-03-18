В Албании число жертв коронавируса возросло до двух человек
Второй человек скончался от коронавируса в Албании. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
Летальный исход произошел в инфекционной клинике в Тиране, жертва – 66-летний мужчина из поселка Люшня. Всего в стране инфицированы 55 человек.
"Этим утром второй пациент скончался от COVID-19. Он был в тяжелом состоянии, так как имел другие проблемы со здоровьем, сердечно-сосудистые заболевания и легочные заболевания", - сообщил минздрав.
Первый случай смерти от коронавируса в Албании произошел 11 марта, тогда скончалась 73-летняя женщина, вернувшаяся в страну из Италии. Власти Албании с вечера понедельника ввели комендантский час на всей территории страны.
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