В Албании число жертв коронавируса возросло до двух человек

Второй человек скончался от коронавируса в Албании. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Летальный исход произошел в инфекционной клинике в Тиране, жертва – 66-летний мужчина из поселка Люшня. Всего в стране инфицированы 55 человек.

"Этим утром второй пациент скончался от COVID-19. Он был в тяжелом состоянии, так как имел другие проблемы со здоровьем, сердечно-сосудистые заболевания и легочные заболевания", - сообщил минздрав.

Первый случай смерти от коронавируса в Албании произошел 11 марта, тогда скончалась 73-летняя женщина, вернувшаяся в страну из Италии. Власти Албании с вечера понедельника ввели комендантский час на всей территории страны.