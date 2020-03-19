Число случаев заражения коронавирусом в Германии за день выросло на 36%
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за день выросло на 36% и достигло 12 300. Такую новую оценку привело в среду вечером издание Focus со ссылкой на данные министерств здравоохранения и социальных дел федеральных земель ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как пишет Focus, накануне в Германии насчитывалось 9036 инфицированных. По данным издания, от последствий заболевания скончался 31 немец, 105 человек вылечились.
Ранее агентство DPA сообщало о 10 864 случаях заражения.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах.
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