Число заразившихся коронавирусом в Черногории выросло до восьми

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за день возросло в четыре раза и составило восемь человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду директор Института общественного Черногории Бобан Мугоша.

"Подтверждено шесть новых случаев вируса в стране, пять - это контакты двух первых зараженных, еще один - новый. Общее число заболевших достигло восьми человек. Это указывает на то, что эпидемия расширяется. Прошу вас выполнять предписания медиков, иначе это приведет к эпидемии необозримых масштабов и последствий", - призвал Мугоша.

Медики называют ожидаемым резкий скачок числа заболевших, учитывая активные контакты, которые имели первые заразившиеся. В то же время остаются неясными пути проникновения шестого случая заражения вирусом в страну.

В настоящее время в Черногории под санитарным надзором находятся 3 523 человека. Два первых случая коронавируса были зафиксированы во вторник в Черногории, это женщины, которые вернулись из-за границы. До этого момента Черногория оставалась единственной страной в Европе, где официально не было коронавируса.

Вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Также кабмин страны приостановил авиасообщение с другими странами. Ранее власти Черногории ввели ряд запретов в связи с пандемией, в том числе запретили проведение массовых акций на две недели.