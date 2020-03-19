В Северной Ирландии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Первый случай смерти от вызванной коронавирусной инфекцией болезни зафиксирован в Северной Ирландии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, летальные исходы зарегистрированы во всех четырех административно-политических частях Соединенного Королевства. Из 105 смертельных случаев три зафиксированы в Шотландии, по одному - в Уэльсе и Северной Ирландии, остальные - в Англии.

Как сообщалось в среду, болезнь подтверждена в Соединенном Королевстве у 2626 человек.

Власти Великобритании проводят анализы на заболевание исключительно у пациентов в тяжелом состоянии, людям с легкими симптомами рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. В этой ситуации власти признают, что реальные цифры могут оказаться выше. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, истинное число случаев может достигать 55 тыс.