В Чехии число инфицированных коронавирусом увеличилось почти на 20%

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чехии возросло за последние сутки примерно на 20%. Об этом информировало в четверг национальное министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на утро среды, согласно ведомству, в республике было выявлено 434 случая заражения. Число инфицированных к утру четверга составляло уже 572. У пятерых болезнь COVID-19 проявилась в полную силу. Их состояние оценивается как "очень тяжелое" или "критическое". Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и поддержки циркуляции крови в организме.

Особое беспокойство Минздрава вызывает здоровье пожилых граждан республики, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. С четверга для граждан старше 65 лет установлены специальные часы покупки продуктов питания в магазинах, а с понедельника для них запускается специальный общенациональный развлекательный телеканал. На нем будут транслироваться любимые фильмы и передачи пожилых людей. Власти настоятельно рекомендовали им не покидать дома в период распространения инфекции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов.