Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об освобождении в Иране французского гражданина Ролана Маршаля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в субботу администрацией французского лидера сообщении.

"Президент республики рад объявить об освобождении Ролана Маршаля, задержанного в Иране в июне, - отмечается в сообщении. - Он прибудет во Францию в эту субботу в середине дня". Как добавили в Елисейском дворце, президент республики также "призывает иранские власти немедленно освободить Фарибу Адельхах, все еще находящуюся в тюрьме в Иране".

По информации государственной радиостанции RFI, Маршаль был задержан в июне 2019 года военнослужащими Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) сразу по прилету в тегеранский аэропорт. Согласно сведениям газеты Le Figaro, Маршаль является специалистом по странам Сахеля и Африканского Рога, он периодически работал на французский новостной телеканал France 24, делая для него репортажи. Согласно заявлениям иранского внешнеполитического ведомства, Маршаль подозревался "в сговоре против национальной безопасности [Ирана]".

Также в июне 2019 года в Иране была задержана 60-летняя Фариба Адельхах, имеющая французское и иранское гражданство. Она является ученым-антропологом, специалистом по исламу и сотрудником Центра международных исследований (CERI). По данным агентства Reuters, она обвинялась в шпионаже, действиях, подрывающих безопасность государства, и в антиправительственной пропаганде. В январе стало известно, что обвинения в шпионаже с нее были сняты.

20 марта иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что власти Франции освободили иранского заключенного Джалала Рухолланежада, который отбывал наказание за попытку обхода санкций США в отношении Тегерана.

Отмечается, что Рухолланежад пробыл во французской тюрьме около одного года и был освобожден в пятницу. Заключенный был арестован по запросу властей США, однако в результате сотрудничества Франции с судебными органами Ирана решение было пересмотрено.