В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило почти 800 человек. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4825 человек. Обновленные данные сообщил в субботу глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, сегодня у нас 793 умерших. Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших "с коронавирусом" и умерших "от коронавируса", - сказал Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42681, на 4871 больше, чем днем ранее, уточнил он. Число вылечившихся превысило 6 тыс. человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.

Наибольшее число заражающихся по-прежнему отмечено в северной области Ломбардия, где 21 февраля была выявлена первая локальная вспышка. В этой области произошло и больше всего смертей - за минувшие сутки из 793 летальных исходов в целом по стране 546 зафиксировано в Ломбардии. Распространение эпидемии в других регионах идет немного более медленными темпами. Однако, как говорят специалисты, пик пока не преодолен.