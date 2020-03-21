В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Европа 21 марта 2020 22:28 (UTC+04:00)
В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило почти 800 человек. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4825 человек. Обновленные данные сообщил в субботу глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, сегодня у нас 793 умерших. Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших "с коронавирусом" и умерших "от коронавируса", - сказал Боррелли. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42681, на 4871 больше, чем днем ранее, уточнил он. Число вылечившихся превысило 6 тыс. человек.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.

Наибольшее число заражающихся по-прежнему отмечено в северной области Ломбардия, где 21 февраля была выявлена первая локальная вспышка. В этой области произошло и больше всего смертей - за минувшие сутки из 793 летальных исходов в целом по стране 546 зафиксировано в Ломбардии. Распространение эпидемии в других регионах идет немного более медленными темпами. Однако, как говорят специалисты, пик пока не преодолен.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане проводится интересный конкурс &quot;Оставайся дома – не оставайся без спорта&quot; (ВИДЕО)
В Азербайджане проводится интересный конкурс "Оставайся дома – не оставайся без спорта" (ВИДЕО)
Чемпионат Англии по футболу может быть доигран без зрителей
Чемпионат Англии по футболу может быть доигран без зрителей
Известные азербайджанские спортсмены призвали к совместной борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)
Известные азербайджанские спортсмены призвали к совместной борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанные нам особую заботу и внимание - азербайджанец, семья которого эвакуирована из Ирана Общество 23:47
В рамках борьбы с коронавирусом COVID-2019 ООРР представил еще несколько просветительских видеороликов (ВИДЕО) Общество 23:33
В Чили зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса Другие страны 22:59
Число умерших от коронавируса в Великобритании выросло до 233 Европа 22:48
В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека Европа 22:28
Украинское издание о борьбе с коронавирусом в Азербайджане Общество 22:20
В Азербайджане утверждены составы рабочих групп в связи с коронавирусом Политика 22:11
Грузия увеличила экспорт автомобилей в Турцию Бизнес 22:08
Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву от имени нашей семьи - Брат эвакуированного из Ирана азербайджанца Общество 22:04
В Каспийском море произошло землетрясение Происшествия 22:01
Президент Ильхам Алиев поздравил пакистанского коллегу Политика 21:56
Улицы Баку будут мыть два раза в день Общество 21:52
Некоторые предприниматели Казахстана будут освобождены от уплаты ряда налогов Бизнес 21:41
В Грузии продолжает расти число инфицированных коронавирусом Грузия 21:36
В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло до 6113 Европа 21:30
Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах достигло 3,6 тыс. Европа 21:23
Праздник Новруз в произведениях азербайджанских художников (ФОТО) Культура 20:48
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении закона "Об аграрном страховании" Политика 20:42
Из Москвы и Стамбула эвакуированы еще 296 граждан Азербайджана Экономика 20:21
В Азербайджане проводится интересный конкурс "Оставайся дома – не оставайся без спорта" (ВИДЕО) Спорт 20:13
Пример от Президента Ильхама Алиева: глава государства пожертвовал свою годовую заработную плату Фонду поддержки борьбы с коронавирусом Политика 20:03
На предприятиях общественного питания установлен новый режим работы Политика 19:42
МИД Азербайджана обратилось к гражданам Политика 19:12
США отменили финансирование программы на оккупированных территориях Азербайджана Политика 18:32
Azer Turk Bank выделил средства на борьбу с коронавирусом Экономика 18:21
В Азербайджане выявлено еще 9 фактов зараженния коронавирусом - Оперативный штаб Общество 17:50
NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 17:50
Президент Ильхам Алиев утвердил правила возврата НДС потребителям в Азербайджане Политика 17:45
Международный день кукольника в Азербайджане (ФОТО) Культура 17:31
В Азербайджане выявлено лицо, распространяющее вымышленную информацию о коронавирусе Общество 17:25
Bestcomp Group поддержал борьбу с короновирусом Экономика 17:25
Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами Турция 16:54
В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 1,9 тыс. человек Европа 16:36
Международный банк Азербайджана выделил 2 миллиона манатов на борьбу с коронавирусом Экономика 16:02
На заседании Оперативного штаба при Кабмине обсуждено нынешнее состояние борьбы с коронавирусом Политика 15:42
По инициативе ПЕА с сегодняшнего дня начинается социальная акция (ФОТО) Общество 15:34
Всемирный день поэзии в Азербайджане (ФОТО) Культура 15:01
Завтра в Баку преимущественно без осадков Общество 14:54
В Грузии введено чрезвычайное положение Грузия 14:40
Akkord перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом один миллион манатов Экономика 14:32
Китай приступил к испытанию на людях первой вакцины против нового коронавируса Другие страны 14:23
PAŞA Bank перечислил 500 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 13:49
Число жертв коронавируса в Иране превысило 1,5 тыс. Общество 13:28
Члены комитета парламента часть своей зарплаты перечислят в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Политика 13:23
Самира Эфенди поблагодарила всех за поддержку Интересное 13:13
Kapital Bank выделил полмиллиона манатов на борьбу с коронавирусом Экономика 13:11
Изменены даты проведения фестиваля "ЖАРА" Интересное 12:55
В Литве зафиксировали первую смерть от коронавируса Другие страны 12:27
В Баку усилены медицинско-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) Общество 12:17
В Баку начались тренинги медперсонала, участвующего в борьбе с коронавирусом (ФОТО) Общество 12:17
В Грузии выявлены новые случаи заражения COVID-19 Грузия 12:06
Устраняется опасная ситуация в Шамкирском водохранилище (ВИДЕО) Экономика 11:31
Граждане Казахстана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 11:25
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 160 Армения 11:24
20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса В мире 11:09
Макрон объявил об освобождении в Иране французского гражданина Европа 10:44
Netflix выделил $100 млн на помощь своему техническому и творческому персоналу В мире 10:03
Канада и США временно закрыли границу для необязательных поездок США 09:51
Компания "Azercell Telekom" выделила 2 млн манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 09:38
Не менее 200 человек были задержаны за нарушение всеобщего карантина в Аргентине Другие страны 09:30
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:21
Две первые смерти заразившихся коронавирусом зафиксированы в Сингапуре Другие страны 09:17
Объем импорта в Азербайджане за февраль увеличился Бизнес 09:00
За сутки свыше 24 тыс. человек в мире заразились коронавирусом В мире 08:59
Власти США могут выделить более $2 трлн на смягчение последствий пандемии США 08:55
В Южной Корее коронавирусом заразились почти 8,8 тыс. человек Другие страны 08:39
В Кыргызстане зарегистрировано уже 12 случаев заражения коронавирусом Кыргызстан 08:21
На Кубе ввели запрет на въезд в страну иностранцев из-за коронавируса Другие страны 08:02
Трамп одобрил выделение федеральных средств для помощи штату Нью-Йорк в борьбе с COVID-19 США 07:41
Премьер Японии распорядился оперативно информировать население о ракетных пусках КНДР В мире 07:13
Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 40 человек Другие страны 06:54
В КНР третий день подряд нет новых случаев заражения COVID-19 внутри страны Другие страны 06:41
Чемпионат Англии по футболу может быть доигран без зрителей Спорт 06:08
В Турции произошел пожар в жилом доме Турция 05:58
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом США 05:33
В МВФ уверены, что коронавирус окажет серьезное влияние на мировую экономику В мире 05:10
Президент Словакии приняла отставку правительства Европа 04:47
Jaguar Land Rover приостановит работу своих заводов в Великобритании из-за коронавируса В мире 03:48
В Южной Корее сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда Другие страны 03:09
Первый случай смерти больного с коронавирусом зафиксировали в Израиле Израиль 02:37
Число жертв коронавируса в Турции достигло девяти человек Турция 00:37
Помпео: санкции США не распространяются на помощь Ирану в борьбе с коронавирусом США 00:18
УЕФА сообщил, что ошибочно опубликовал заявление о названии Евро-2020 Европа 20 марта 23:59
Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp В мире 20 марта 23:31
Цена нефти Brent снизилась до $26,94 за баррель Энергетика 20 марта 23:16
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек Европа 20 марта 22:44
В Грузии подтвержден еще один случай заражения коронавирусом Грузия 20 марта 22:33
ВОЗ: более 210 тыс. человек в мире заразились новым коронавирусом В мире 20 марта 22:05
В Азербайджане ряд сотрудников госструктур отправят в оплачиваемый отпуск на месяц Общество 20 марта 21:29
PASHA Holding пожертвует 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и выделил 3 миллиона евро на создание лаборатории по обнаружению коронавируса в Азербайджане Экономика 20 марта 20:53
Сенат Бразилии одобрил введение в стране режима ЧС Другие страны 20 марта 20:27
ОАО "Siyəzən Broyler" перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 197 тысяч манатов Общество 20 марта 20:15
Microsoft показала новый дизайн Windows В мире 20 марта 20:10
Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу будет называться Евро-2020 Европа 20 марта 19:49
США приостановят выдачу виз по всему миру США 20 марта 19:21
ООО "AzeriMed" перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 200 тыc манатов Общество 20 марта 19:20
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253 Россия 20 марта 19:02
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 20 марта 18:57
МИД Азербайджана обнародовал детали нового документа о Восточном партнерстве Политика 20 марта 18:47
Цена нефти Brent опустилась ниже $28 Энергетика 20 марта 18:17
Все новости