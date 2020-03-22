Пятикратный победитель Лиги чемпионов Паоло Мальдини инфицирован коронавирусом

Технический директор итальянского футбольного клуба "Милан" Паоло Мальдини инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что также коронавирус был обнаружен у его сына - 18-летнего футболиста "Милана" Даниэля Мальдини. Подчеркивается, что они здоровы и уже провели две недели дома без контакта с другими людьми.

Паоло Мальдини 51 год, в качестве футболиста он всю карьеру выступал за "Милан" с 1984 по 2009 год. В возрасте 16 лет и 208 дней он стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате страны, этот рекорд держится до сих пор.

В составе клуба Мальдини семь раз становился чемпионом Италии и один раз завоевал кубок страны. На его счету пять побед в Лиге чемпионов. После завершение футбольной карьеры номер "3", под которым он выступал, был выведен из обращения "Милана". В составе сборной Италии Мальдини становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, а также вторым и третьим на чемпионатах Европы.

С 10 марта на территории всей Италии действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов. С начала вспышки эпидемии заразились более 47 тыс. человек (включая вылечившихся и скончавшихся), жертвами вызываемого коронавирусом заболевания и его последствий стали более 4 тыс. человек.