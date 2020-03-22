В итальянской области Ломбардия штраф за нарушение карантина подняли до €5 тыс.

Власти северной итальянской области Ломбардия повысили сумму штрафа за нарушение введенных в связи с распространением коронавируса карантинных мер до €5 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, такая мера содержится в новом распоряжении губернатора Аттилио Фонтаны. Глава наиболее затронутого пандемией региона распорядился в том числе закрыть все государственные офисы, профессиональные студии, а также стройки, за исключением тех, которые касаются медицинских объектов, дорог и железнодорожных линий. Запрет также касается прогулок и занятий спортом на открытом воздухе даже в одиночестве.

За минувшие сутки только в Ломбардии от вызванного коронавирусом заболевания умерли 546 человек. В этой области, где 21 февраля была выявлена локальная вспышка заболевания, не снижаются темпы заражения.

На всей территории Италии с 10 марта действует строгий карантин и запрет на передвижение населения без веской причины. Закрыты учебные учреждения, магазины, рестораны, бары, развлекательные заведения, спортивные клубы, бассейны. Власти страны вводят более жесткие меры по контролю за соблюдением карантина. Власти на местах также вводят отдельные ограничительные меры. Установленный штраф за нарушение карантина составляет €206. По данным МВД, было выявлено уже более 50 тыс. нарушителей.

Число инфицированных коронавирусом с начала его распространения в Италии достигло 53,5 тыс., умерли 4825 человек.