Во Франции число жертв коронавируса превысило 1 тыс.

Число умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило во Франции 1 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон. Трансляция велась на странице министерства социальных дел и здравоохранения в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным, поступившим из больниц, число умерших от болезни, вызываемой коронавирусом, составило 1,1 тыс. человек, то есть увеличилось на 240 за сутки <...> Число заразившихся возросло за сутки почти на 2,5 тыс. и составляет 22,3 тыс. человек", - сказал Саломон. "Франция имеет дело с эпидемией невиданных для нее масштабов, эпидемией сильной и быстро распространяющейся", - отметил он.

Эксперт сообщил, что в настоящее время госпитализированы 10176 больных. При этом в реанимации находятся 2516 человек, их число выросло за сутки на 434. Треть помещенных в реанимацию - лица старше 60 лет. 85% умерших составляют люди в возрасте от 70 лет.

За время распространения заболевания на французской территории выздоровел 3281 человек. В настоящее время в стране продолжают существовать восемь крупных очагов распространения инфекции. Говоря о противодействии эпидемии, Саломон проинформировал, что во Франции "будет резко увеличено число проверок на вирус". Так, в настоящее время ежедневно их проводится 9 тысяч, к концу недели этот показатель возрастет на 10 тыс., а в последующие недели - еще на 10 тыс.