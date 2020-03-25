В Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека

Европа 25 марта 2020 23:41 (UTC+04:00)
В Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида, составило 683 человека, что на 60 человек меньше, чем днем ранее. Новые данные привел в среду официальный представитель Департамента гражданской защиты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы зарегистрировали смерть 683 пациентов. Общее число жертв составило 7503. Число инфицированных [в настоящий момент] составляет 57521. За последние сутки вылечились 1036 пациентов, всего 9362", - сказал он. Из инфицированных на данный момент более половины лечатся дома, почти 3,5 тыс. пациентов находятся в реанимации. Наблюдается небольшое снижение числа темпов распространения инфекции: за последние сутки прирост составил 3491 новый случай после 3612 накануне и 3780 двумя днями ранее.

Ранее сообщалось о 743 умерших. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 74386 человек (включая жертв и вылечившихся).

В среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли почувствовал недомогание, он сдал тест на коронавирус, результат которого пока не известен. Ранее Боррелли сам сообщал, что несколько его сотрудников заразились, но у них не было симптомов. О заражении коронавирусом информировал его предшественник - Гуидо Бертолазо, который стал специальным советником губернатора Ломбардии Аттилио Фонтаны по вопросам противодействия эпидемии. Его отправили в миланскую больницу "Сан-Раффаэле".

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