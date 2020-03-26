В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 900

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 929, до 9765 человек, количество умерших увеличилось на 37, до 103 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.

"Положительные тесты получены на настоящий момент у 9765 человек, умерли 103 человека", - указывает ведомство. По данным на вторник, в стране было 8836 заразившихся коронавирусом и 86 случаев с летальным исходом. Первый инфицированный был зафиксирован в Швейцарии 25 февраля.

Необычно пустынно сейчас на улицах швейцарских городов: подавляющее большинство граждан откликнулись на призыв правительства не покидать домов и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Мало кто пользуется общественным транспортом. Опустели туристические достопримечательности, в частности Площадь Наций у штаб-квартиры ООН в Женеве. На детских площадках расклеены уведомления властей о том, что доступ к ним "закрыт до нового распоряжения". Во Фрибуре власти решили временно перевести светофоры в мигающий режим, чтобы пешеходы не нажимали на сигнальную кнопку у перехода и не подвергали себя риску заражения.

Средний возраст заболевших в Швейцарии - 51 год. Согласно опубликованной управлением здравоохранения в среду карте распространения инфекции, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией. В нем зарегистрировано в среднем 380 заболевших на каждые 100 тыс. жителей. На втором месте кантон Во (271,5). Далее следуют полукантон Базель-Штадт (257,2), кантоны Женева (185) и Вале (168,3). Высокий уровень заболеваемости отмечен также в Княжестве Лихтенштейн (132,9), статистику о положении дел в котором ежедневно публикует швейцарское ведомство.