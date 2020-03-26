Во Франции за сутки умер 231 человек от заболеваний, вызванных коронавирусом

Более 230 человек умерли за последние 24 часа во Франции от заболеваний, вызванных коронавирусом нового вида; общее количество смертей на территории страны составило 1331. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду генеральный директор управления здравоохранения республики Жером Саломон.

"Общее число случаев заражения коронавирусом во Франции составило 25233, количество умерших - 1331, из них 231 человек умер за последние 24 часа", - сказал Саломон. Он добавил, что 86% умерших - люди старше 70 лет.

"Ситуация с распространением коронавируса во Франции продолжает ухудшаться", - подчеркнул Саломон.