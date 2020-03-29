Власти Франции увеличили штраф за нарушение условий карантина

Штраф за нарушение ограничений на передвижение во Франции увеличен со €135 до €200. Соответствующее распоряжение правительства страны опубликовано в воскресенье в государственном официальном вестнике Journal Officiel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Указ устанавливает размер штрафов пятого класса. Сумма фиксированного штрафа и увеличенного фиксированного штрафа составляет €200 и €450 соответственно", - указывается в постановлении.

Согласно последним данным МВД Франции, полиция и жандармерия выписали с 18 марта около 260 тыс. штрафов за нарушение условий режима самоизоляции.

С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране в связи с пандемией коронавируса. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам, в том числе для покупки продуктов и лекарств, поездки на работу в случае невозможности трудиться в удаленном режиме и похода к врачу требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

По информации Управления здравоохранения Франции на 28 марта, число случаев заражения коронавирусом на территории страны достигло почти 38 тыс. Более 2,3 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных инфицированием. В больницах в настоящий момент находятся более 27,5 тыс. человек.