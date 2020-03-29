Решение о проведении велогонки "Тур де Франс" будет принято до 15 мая

Окончательное решение о возможности проведения престижной веломногодневки "Тур де Франс" будет принято до 15 мая на фоне пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает представитель компании ASO, организатора гонки, Эрик Хоулли.

По информации телеканала, генеральный директор гонки Кристиан Прюдомм не рассматривает на данный момент отмену "Тур де Франс" или проведение многодневки без зрителей.

"Нам придется работать быстро, но в случае принятия решения в середине мая проведение гонки будет возможным", - заявил Хоулли.

Сообщается, что представители городов, где пройдет "Тур де Франс", выступают против отмены гонки. "Тур де Франс" запланирован на период с 27 июня по 19 июля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.