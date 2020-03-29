Родственница короля Испании умерла от коронавируса

Двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI Мария Тереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская умерла от коронавируса в возрасте 86 лет в Париже. Об этом сообщил в четверг ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сикст-Генрих Бурбон сообщает, что во второй половине дня в четверг, 26 марта 2020 года, в Париже в возрасте 86 лет скончалась его сестра МарияТереса Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса", - говорится в публикации.

Мария Тереса Бурбон-Пармская родилась в Париже в 1933 году. По информации портала Business Insider, она стала первой жертвой коронавируса среди членов европейских королевских семей. 19 марта стало известно, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа.