Во Франции за сутки умерли 262 заразившихся коронавирусом
Почти 300 человек умерли во Франции за минувшие сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, число летальных исходов превысило 2,6 тысячи. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения республики Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С 1 марта в больницах страны зарегистрировано 2606 смертельных случаев", - сказал он. "За последние 24 часа умерли 292 человека", - добавил Саломон. При этом он подчеркнул, что за это время свыше 7 тысяч человек успешно прошли лечение и были выписаны из больниц.
По данным Саломона, общее число случаев заражения коронавирусом во Франции составляет почти 40,2 тыс. В настоящее время в стране госпитализированы свыше 19 тыс. заболевших. "Из них около 4,6 тыс. человек - в реанимации. Треть из них - младше 60 лет", - добавил он. "Число пациентов, поступивших в больницы Франции, увеличилось со вчерашнего дня на 10%", - указал глава управления.
Он констатировал, что "ситуация с распространением вируса продолжает ухудшаться". Согласно приведенной информации, эпидемия затрагивает в настоящий момент 177 государств.