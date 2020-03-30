Во Франции за сутки умерли свыше 400 заразившихся коронавирусом
Свыше 400 человек умерли во Франции за минувшие сутки от COVID-19 (заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа), число летальных исходов превысило 3 тысячи. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С 1 марта зафиксировано 3 024 летальных исхода, 418 человек умерли за последние сутки", - сказал он. По словам Саломона, свыше 21 тыс. заразившихся коронавирусом госпитализированы, больше 5 тыс. зараженных находятся в реанимации.
"Это очень серьезная эпидемия, которая продолжает распространяться в стране", - сказал он.
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