В Британии заявили, что действия полиции во время карантина не будут абсолютно безошибочны

Руководство Скотленд-Ярда призвало общественность относиться с пониманием к предпринимаемым ее офицерами мерам для соблюдения карантина на фоне распространения коронавируса. Заместитель комиссара лондонской полиции Нил Басу в своем письменном обращении, опубликованном во вторник газетой The Daily Telegraph, указал, что в сложившейся ситуации офицеры должны сохранять доверие людей, несмотря на поступающие жалобы о перегибах в действиях полиции по принуждению населения к соблюдению правил социального дистанцирования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Басу, возглавляющий контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, предупредил, что "не все действия" полицейских во время карантина будут "абсолютно безошибочными". При этом он признал, что в полиции "осознают, что о том, как она будет поддерживать порядок во время пандемии, запомнят на многие годы вперед".

Как отмечает издание, в минувшие выходные полицейские оштрафовали на £60 ($74) нескольких граждан, которые совершали покупки товаров "непервостепенной важности" и без острой необходимости садились за руль автомобиля.

Шеф лондонской полиции Крессида Дик ранее заявила, что правоохранители не будут принимать "драконовских мер" из-за нарушений карантина, а "продолжат разговаривать с людьми и консультировать их".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 23 марта распорядился ввести в стране карантин. Он объявил о запрете на перемещение граждан, которые три недели обязаны оставаться дома. Исключение сделано для посещения продуктовых магазинов, аптек, врача, занятий спортом на улице один раз в день и поездок на работу и обратно, если невозможно работать удаленно.

По данным, обнародованным 30 марта, в Соединенном Королевстве было подтверждено более 22 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 415 человек умерли. Коронавирусная инфекция обнаружена у британского премьер-министра Бориса Джонсона, главы Минздрава Мэтта Хэнкока. Из-за появления симптомов заболевания о самоизоляции объявили британский министр по делам Шотландии Алистер Джек и главный санитарный врач Англии Крис Уитти.