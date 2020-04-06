"Белнефтехим" подтвердил начало поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ по маршрутным поручениям

"Транснефть" начала поставки нефти на белорусские НПЗ согласно оформленным маршрутным поручениям. Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает Trend.



"Подтверждаю, что поставки нефти на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям", - сказал Александр Тищенко.



Какие компании будут поставлять нефть в Беларусь в апреле, в концерне не уточнили.



Как сообщалось ранее, в апреле запланирована поставка на белорусские НПЗ (ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ) из РФ до 2 млн т нефти. На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель.



Поставки от крупных нефтяных компаний из России были остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.