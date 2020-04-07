Евросоюз соберет €15 млрд помощи для борьбы с коронавирусом в мире
Евросоюз намерен собрать "пакет внешней помощи в €15 млрд евро для борьбы с коронавирусом во всем мире", в первую очередь в государствах Африки. Об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, средства будут направлены "на поддержку здравоохранения и занятости в странах - партнерах Евросоюза".
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