Евросоюз соберет €15 млрд помощи для борьбы с коронавирусом в мире

Евросоюз намерен собрать "пакет внешней помощи в €15 млрд евро для борьбы с коронавирусом во всем мире", в первую очередь в государствах Африки. Об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, средства будут направлены "на поддержку здравоохранения и занятости в странах - партнерах Евросоюза".