В ФРГ тяжелобольных COVID-19 будут лечить экспериментальным препаратом

Пациенты в Германии, которые находятся в тяжелом состоянии из-за последствий заражения коронавирусом, смогут в будущем получать экспериментальный препарат Remdesivir. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на представителя Федерального института лекарств и медицинской продукции (BfArM) со штаб-квартирой в Бонне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данный препарат будут использовать лишь в том случае, если все другие средства не помогут и не будет никаких альтернатив. О том, насколько эффективен Remdesivir и эффективен ли вообще, немецкие врачи пока не знают. "Мы все еще ждем результаты клинических испытаний", - сказал представитель BfArM.

Противовирусный препарат Remdesivir разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола и другими вирусными заболеваниями.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.