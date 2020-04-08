В Испании за сутки от коронавируса умерли более 750 человек

По меньшей мере 146 690 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в среду в Минздраве королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве уточнили, что 14 555 человек умерли, 48 021 пациент выздоровел. Таким образом, за сутки число инфицированных выросло на 6 180, погибших - на 757.

В целом суточное количество заразившихся и число летальных исходов в Испании постепенно снижаются. Антирекорд был зафиксирован 1 апреля, когда от коронавируса умерли 950 пациентов.

Первый случай заражения в Испании зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. 14 марта Совет министров Испании одобрил введение в королевстве режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.