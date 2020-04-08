Италия отказала в заходе в свой порт судну НПО со спасенными мигрантами из-за пандемии

Итальянские власти отказали в заходе в один из портов страны судну немецкой неправительственной организации Alan Kurdi со 145 спасенными мигрантами на борту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данное решение мотивировано тем, что итальянские порты более не могут считаться безопасными, как того требует международное право, в связи с пандемией коронавируса.

Порты Италии не отвечают более санитарным стандартам международной Гамбургской конвенции, что не позволяет принимать суда под иностранным флагом, пишет агентство, ссылаясь на соответствующее распоряжение министерств транспорта, МВД, МИД и здравоохранения Италии.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо еще 23 марта при обсуждении со своими европейскими коллегами новую миссию по контролю за эмбарго оружия в Ливию, что Италия не в состоянии в настоящий момент принимать спасенных мигрантов. Экипаж принадлежащего немецкой НПО "Sea Eye" судна находится в Средиземном море и уже обращался с просьбой о разрешении о заходе к властям Мальты.

До сих пор в Италию продолжали прибывать по морю мигранты. По данным МВД, с 1 января по начало апреля на итальянских берегах высадились почти 3 тыс. мигрантов, что почти в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году, когда занимавший пост главы МВД и вице-премьера Маттео Сальвини фактически пресек морской миграционный маршрут.

Несмотря на сложности НПО, работающих в непосредственной близости от вод Ливии, откуда отплывают большинство мигрантов со всей Африки, на южном итальянском острове Лампедуза продолжаются самостоятельные высадки. Население острова, которое находится на карантине в связи с пандемией, протестует против данной ситуации, потому что содержащиеся в местном временном центре приема мигранты нарушают ограничительные меры. Продолжается и их распределение по другим центрам приема в стране, где, по словам министра внутренних дел Лучаны Ламорджезе, введен особый контроль и обязательный карантин.

Как сообщает АНСА, службы спасения уже получили новый сигнал о двух терпящих в Сицилийском проливе бедствие лодках с 85 и 75 человеками на борту соответственно. По мнению НПО, власти используют предлог пандемии для того, чтобы не оказывать помощь нуждающимся.