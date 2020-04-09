Старший сын президента Сербии заразился коронавирусом
У Данило Вучича, старшего сына президента Сербии, подтверждено заражение коронавирусом COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил в среду глава сербского государства Александр Вучич.
"Мой старший сын заражен коронавирусом, клиническая картина такова - он помещен в инфекционную клинику. Сын, ты справишься с этим", - такими словами сопроводил Александр Вучич фотографию со своим сыном в Инстаграме.
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