ЕС выделит 20 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом за пределами Европы

Европа 9 апреля 2020 03:35 (UTC+04:00)
ЕС выделит 20 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом за пределами Европы

Евросоюз выделит более 20 миллиардов евро на борьбу с распространением коронавирусной инфекции за пределами Европы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает внешнеполитическая служба ЕС.

В частности, будет запущена программа «Team Europe», цель которой заключается в объединении собственных ресурсов ЕС, финансовых институтов, включая Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Средства получат страны Африки, Западных Балкан, государства Восточного партнерства, а также ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки, Азии и Латинской Америки.

5 апреля сообщалось, что в Европе, охваченной эпидемией коронавируса, захотели принятия нового плана Маршалла. О необходимости масштабных инвестиций в бюджет Евросоюза высказалась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По последним данным, в мире более 1,4 миллиона зараженных коронавирусом. Из них более 87 тысяч скончались, еще 317,6 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Франция.

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