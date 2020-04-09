В Италии за сутки выздоровело рекордное количество заразившихся коронавирусом

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии за сутки составило 542 человека, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим днем (604). Такие данные привел в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии превысило в Италии 17,6 тыс. Количество новых случаев инфицирования возросло по сравнению с предыдущим днем (880) и составило 1195 человек. В то же время в стране за сутки зафиксировано рекордное число выздоровевших - 2099 человек. Общее число вылечившихся достигло 26 491.

Боррелли отметил, что в настоящий момент в Италии инфицированы 95 262 человека. Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая выздоровевших и умерших, составило 139 422 человека. Накануне сообщалось о 135 586 случаях.

Как уточняют итальянские СМИ, число умерших от коронавируса врачей достигло 96 человек.

Днем ранее представитель Высшего института здоровья Джованни Рецца заявил, что эпидемиологическая кривая в Италии стала снижаться. Однако, по его словам, "нужно подождать данных в ближайшие дни, чтобы быть уверенными" в наметившейся тенденции.