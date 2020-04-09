В Беларуси подготовлены предложения по поддержке турбизнеса в условиях COVID-19, сообщила сегодня журналистам директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Министерство спорта и туризма организовало рабочую группу вместе с Республиканским союзом туристической индустрии и Республиканским союзом туристических организаций, прорабатывался комплекс мер по поддержке турбизнеса. Мы понимаем, что, если не среагировать, может произойти оптимизация численности персонала в туристической сфере, уменьшение арендуемых площадей и т. д. Поэтому был разработан комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире", - отметила Ирина Воронович.



Этот комплекс направлен в правительство. "Мы надеемся, что будут приняты меры, которые поддержат наш турбизнес", - сказала директор департамента по туризму.



Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый отметил, что турбизнес рассчитывает на облегчение финансовой нагрузки, в первую очередь налоговой, поскольку у турорганизаций сейчас нет выручки.



По информации председателя совета Республиканского союза туристических организаций Оксаны Бичун, среди предлагаемых антикризисных мер - предоставление права отсрочки исполнения обязательств по ранее заключенным договорам с клиентами, в том числе обязательств по возврату денег при отказе туриста вносить изменения в договор.



"Мы также хотели бы, чтобы НДС для гостиниц снизили с 20% до 10%, ограничили комиссии банков, были послабления по арендной плате хотя бы на 60%", - пояснила Оксана Бичун.



Кроме того, турбизнес предлагает ввести налоговые каникулы на 6 месяцев на все виды налогов, а также до 31 декабря ввести мораторий для принятия решений налоговыми органами об аресте счетов субъектов туристической сферы.