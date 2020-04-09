Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 12 тыс.

Более 12 тыс. человек умерли во Франции от заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), с начала эпидемии в стране. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За период с 1 марта в стране число умерших от коронавируса составило 12 210 человек; 42% умерших - лица старше 70 лет", - сказал медик. При этом число пациентов, умерших в госпиталях, возросло за 24 часа с 7632 до 8044. В домах престарелых и других социально-медицинских учреждениях от COVID-19 умерли 4166 человек, однако эти данные являются не полными, так как медицинским властям до сих пор не удалось наладить их оперативную передачу. Днем ранее сообщалось, что число умерших пациентов с коронавирусом во Франции превысило 10,8 тыс. человек.

По сведениям Жерома , в реанимации в настоящее время находятся 7 066 человек, что на 82 меньше, чем в среду вечером. Всего за сутки в реанимацию было помещено 369 человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,5 млн человек, зафиксировано почти 90 тыс. смертельных исходов.