В стационарах Беларуси находится 2031 человек с коронавирусом
В Беларуси на 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровели 172 человека.
Умерли 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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