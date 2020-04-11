В стационарах Беларуси находится 2031 человек с коронавирусом

В Беларуси на 11 апреля на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.



В основном заболевание протекает в легкой или средней форме. 52 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Выздоровели 172 человека.



Умерли 23 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.