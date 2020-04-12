В Италии за сутки из-за коронавируса умер 431 человек
Число умерших пациентов с коронавирусом за сутки в Италии составило 431 и стало самым низким с 19 марта. Такие данные, как передает агентство Reuters, привел в воскресенье Департамент гражданской защиты страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Общее количество жертв пандемии в Италии достигло 19 899. Число заразившихся составило 156 363 - на 4 092 больше, чем днем ранее.
Отмечается, что в настоящее время 3 343 пациента с коронавирусом находятся в отделениях интенсивной терапии. Количество вылечившихся за сутки увеличилось до 34 211.
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