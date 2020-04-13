Таксист пожаловался на кашляющую пассажирку и умер от коронавируса

Водитель Uber из Лондона скончался от коронавирусной инфекции после того, как пассажирка несколько раз кашлянула в его автомобиле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает издание Daily Star.

33-летний Айуб Ахтар (Ayub Akhtar) работал водителем Uber, был здоров и находился в хорошей физической форме. К нему в такси села пассажирка, которая кашляла у него за спиной. Он переживал из-за произошедшего и рассказал об этом семье. Через несколько дней после этого у Ахтара появились симптомы, похожие на признаки заражения коронавирусом.

Брат Ахтара Яссер (Yasser) рассказал, что слышал, как он с трудом дышит и кашляет по ночам в своей спальне. Его состояние ухудшалось. Когда Ахтар не мог дышать самостоятельно, его госпитализировали. 3 апреля он скончался в больнице в одиночестве.

Перед смертью мужчина отправил родным текстовое сообщение, в котором рассказал, что ему страшно и попросил семью молиться за него.