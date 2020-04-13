Число умерших из-за коронавируса превысило во Франции 14,9 тыс.

Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, привела во Франции к смерти 14 967 человек. Соответствующие данные опубликованы в понедельник на сайте министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, за 24 часа, прошедшие с вечера воскресенья, количество летальных исходов возросло на 574.