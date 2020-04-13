Франция продлевает режим самоизоляции и оставляет границы закрытыми

Режим самоизоляции, действие которого во Франции завершается 15 апреля, продлевается до 11 мая. Об этом сообщил в понедельник президент Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам, - сказал он. - Вот почему режим самоизоляции в строгой форме должен продлиться до понедельника, 11 мая".

Макрон заявил, что с 11 мая в стране откроются детские сады, школы и лицеи.

По словам президента Франции, массовые мероприятия не будут проводиться как минимум до середины июля.

Макрон сообщил, что границы Франции с неевропейскими странами останутся закрытыми до нового распоряжения.