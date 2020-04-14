В Испании фиксируется уменьшение числа выявленных за сутки новых случаев коронавируса
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом продолжает уменьшаться в Испании. За прошедшие 24 часа число заразившихся увеличилось на 3 045 человек, 567 пациентов умерли. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в Минздраве королевства.
С начала распространения инфекции в стране зарегистрирован по меньшей мере 172 541 случай заражения. В Минздраве уточнили, что 18 056 человек умерли, 67 504 пациента выздоровели. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля, когда жертвами вызываемого коронавирусом заболевания стали 950 пациентов.
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