ЕС проведет донорскую онлайн-конференцию для сбора помощи по коронавирусу

Евросоюз организует 4 мая донорскую видеоконференцию для сбора помощи государствам сообщества, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на видеобрифинге в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"4 мая мы проведем конференцию доноров для сбора помощи в борьбе с коронавирусом. Это будет первая такая конференция в истории", - заявила она.