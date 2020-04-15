В ЕС заявили, что решение США приостановить финансирование ВОЗ не имеет оснований

Решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) невозможно оправдать, когда идет борьба с пандемией коронавируса. Об этом заявил в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глубоко сожалею о решении США приостановить финансирование ВОЗ. Нет никаких оснований оправдывать этот шаг в тот момент, когда ее усилия необходимы больше, чем когда-либо, чтобы помочь сдержать и ослабить пандемию коронавируса", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что "только объединив усилия, мы сможем преодолеть этот кризис, который не знает границ".

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса".

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.