У почти 700 моряков с авианосца "Шарль де Голль" обнаружили COVID-19

Коронавирус выявлен у 668 моряков с авианосца "Шарль де Голль". Об этом сообщили в министерстве обороны Франции, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщили во французском военном ведомстве, всего тестирование прошли 1767 моряков военно-морской группы. В Минобороны Франции ожидают получение 30% тестов.

Число заразившихся на авианосце "Теодор Рузвельт" превысило полтысячи

31 человек из группы моряков, у которых подтвердился COVID-19, были госпитализированы в военный госпиталь в Тулоне.