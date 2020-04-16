Бэнкси перешел на "удаленку"

Бэнкси перешел на удаленную работу. Теперь уличный художник рисует арт-объекты прямо в своей ванной, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Темой новой работы стала самоизоляция. Художник изобразил крыс, устроивших погром не без помощи товаров первой необходимости, ставших популярными в условиях пандемии. Здесь и туалетная бумага, и антисептик. А в зеркале над раковиной отражается грызун, считающий дни карантина.

Пост в инстаграмме Бэнкси сопроводил подписью: "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома".