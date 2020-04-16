Фон дер Ляйен вновь извинилась, что ЕС не пришел на помощь Италии вовремя

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь публично принесла извинения, что все страны ЕС не смогли своевременно прийти на помощь Италии в условиях пандемии коронавируса. Об этом она заявила в четверг, выступая на онлайн-сессии Европарламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это правда, что никто не был готов к подобному. И это правда, что многие не смогли ответить, когда Италия нуждалась, чтобы ей протянули руку помощи. И да, за это вся Европа приносит свои глубокие извинения, - заявила фон дер Ляйен. - Однако извинения считаются только тогда, когда вы изменили свое поведение".

И, по ее словам, все страны ЕС и Еврокомиссия уже изменили свое поведение. "Остановить такую эпидемию в короткие сроки невозможно. Сегодня все сердца Европы бьются в унисон. Каждая страна, у которой есть хотя бы немного лишних медицинских средств, делится ими с теми, кто в них нуждается, и сейчас я горжусь тем, что я гражданка Европы", - сказала она.

Фон дер Ляйен также потребовала, чтобы те, кто ищет виновных в неадекватных действиях ЕС и отсутствии солидарности стран членов сообщества, "немедленно прекратили это делать" и "объединили усилия в борьбе с кризисом".

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, в Европе по состоянию на 16 апреля сейчас насчитывается 978,6 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа и 84,6 тысячи скончались. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.